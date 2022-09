You Suck at Parking, la recensione del gioco che vi boccia all'esame della patente

Imparate come si fa manovra in questa nostra recensione di You Suck at Parking .

Happy Volcano propone quest'oggi, 14 settembre 2022, un nuovo gioco di guida che richiede grandi capacità di manovra e perfetto controllo del freno. You Suck at Parking è disponibile su PC e Xbox (anche su Game Pass), mentre arriverà nel 2023 su PlayStation e Switch.

Bene, dimenticate questa regola, perché lo scopo di You Suck at Parking è proprio quello di fermarsi il prima possibile, magari cercando di non esplodere in mille pezzi nel frattempo.

Una delle caratteristiche di molti giochi di guida è che il giocatore che arriva in prima posizione è solitamente colui che è in grado di andare il più veloce possibile, senza fermarsi mai. Se l'auto si blocca, è chiaramente la fine e non si riuscirà più a ottenere un risultato importante.

Isole di traffico

Un tipico livello di You Suck at Parking

You Suck at Parking ci sfida subito, sin dal titolo. Non è una domanda, è un'affermazione: noi non sappiamo parcheggiare e il gioco di Happy Volcano vuole vedere se siamo in grado di smentirlo. Il gioco è diviso fondamentalmente in livelli, raccolti in aree tematiche, a propria volta organizzate in isole e arcipelaghi, che vanno sbloccati completando con successo le diverse sfide.

Ogni livello ci chiede di parcheggiare la nostra auto, di norma tre o quattro volte, in vari punti su un percorso. La fregatura? Prima di tutto, il nostro mezzo ha poca benzina, quindi non potremo prendercela comoda. Inoltre, anche se abbiamo un numero di automobili infinite da utilizzare, c'è un tempo massimo entro il quale posizionare un mezzo in ogni parcheggio disponibile.

All'inizio completare le aree sarà abbastanza semplice, visto che ci sono pochi pericoli, ma il vero obiettivo non è solo completare il livello, ma farlo senza sprecare una singola auto. Per ottenere il grado massimo si deve infatti parcheggiare di fila due, tre o più mezzi nei rispettivi spazi senza fare errori. Questo significa che se un solo tentativo non finisce correttamente, si deve iniziare da capo. Gli stage sono per fortuna molto rapidi e ogni tentativo richiederà un minuto o due, creando così un loop di errori e riavvii rapidissimi.

Una regione di You Suck at Parking è ghiacciata

Inizialmente non sarà complicato, ma a ogni nuova area saranno aggiunti dei pericoli, come dei guard rail che ci fanno esplodere, trampolini che ci lanciano, turbo che rischiano di lanciarci fuori dalla pista, mine, bombe a ricerca, guantoni da box giganti che ci spingono e via dicendo. Ogni pochi metri c'è qualcosa che ci può aiutare o fare a pezzi. La varietà in tal senso è buona, con continue sorprese che permettono agli sviluppatori sbizzarrirsi con la struttura dei percorsi.

Inizialmente dovremo vedercela solo con curve strette e qualche baratro, ma andando avanti dovremo fare intere sezioni in volo, cercando di atterrare in uno spazio ristretto alla ricerca di quell'ultimo parcheggio. Ogni area include vari modi per arrivare alle aree di sosta: ci sono percorsi messi in bella vista, ma non mancano varie scorciatoie, ovviamente più difficili da percorrere, per tagliare corto e risparmiare tempo.

I livelli di You Suck at Parking vanno raggiunti esplorando delle isolette

You Suck at Parking propone una sfida mediamente alta ed è da immaginare molto più come un Super Meat Boy che come un Forza Horizon in versione cartoon. Nel gioco di Happy Vulcano si muore a ripetizione cercando d'imparare a eseguire quel movimento specifico necessario per la vittoria.

Attualmente You Suck at Parking propone una buona quantità di livelli, che possono tenere impegnati tranquillamente per una decina di ore se si cerca di ottenere il grado massimo da ognuno. Inoltre, ogni ambientazione ha la propria classifica mondiale che si basa sul tempo necessario per finire un percorso: se vi piace competere, dovrete rigiocare ogni livello ancora e ancora.