Judgment e Lost Judgment annunciati per PC, disponibili su Steam

È ufficiale: Judgment e Lost Judgment sono stati annunciati per PC, e saranno disponibili su Steam a partire dalle 15.00 di oggi, 14 settembre, stando al profilo Twitter di SEGA.

Appena classificati dalla ESRB, Judgment e Lost Judgment approdano dunque sulla piattaforma Windows, a conferma del fatto che le controversie fra il publisher nipponico e l'agenzia che cura l'immagine dell'attore Takuya Kimura sono state risolte.

A quanto pare i due giochi potranno essere acquistati anche in un'unica soluzione con la Judgment Collection, che include gratuitamente l'espansione The Kaito Files, in cui potremo controllare per la prima volta Masaharu Kaito, il socio e amico di Takayuki Yagami.

Nella recensione di Judgment vi abbiamo raccontato la storia di Yagami, che abbandona la professione di avvocato dopo una tragedia apparentemente causata da un suo errore di valutazione e decide di diventare un investigatore privato sullo sfondo di una Kamurocho mai così viva e pulsante.

Nella recensione di Lost Judgment vi abbiamo invece parlato dell'ultima missione del detective, chiamato da un liceo di Yokohama per risolvere un grave caso di bullismo che a quanto pare ha prodotto delle vittime.