PlayStation VR2, prime impressioni positive in video

PlayStation VR2 è stato provato da IGN e da altre testate internazionali presso la sede di PlayStation USA, come mostra il video qui sopra, e le prime impressioni sul visore per la realtà virtuale di PS5 sembrano davvero positive.

In uscita all'inizio del 2023, PlayStation VR2 è presente all'evento giapponese con quattro demo giocabili: Horizon Call of the Mountain, The Walking Dead: Saints and Sinners Chapter 2, Star Wars: Tales From the Galaxy's Edge e Resident Evil Village VR.

Bo Moore ha sottolineato le similitudini con il precedente modello quando ha indossato il visore, ma anche le tante differenze, soprattutto tecniche, che mettono in chiaro l'evoluzione compiuta dal dispositivo per PlayStation 5.

L'uso di alcune tecnologie migliora parecchio la resa delle immagini, in particolare il rendering legato all'eye tracking che aumenta la risoluzione dei dettagli che stiamo osservando, ma fanno parecchio anche i controller.

Questi ultimi riprendono molte delle soluzioni viste su altri visori, ma anche le feature del DualSense come trigger adattivi e feedback aptico, sebbene nelle demo tali funzioni non siano state sfruttate in maniera particolare.