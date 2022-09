Phil Spencer sarà al Tokyo Game Show 2022, che includerà giochi Xbox per i fan di tutto il mondo

Phil Spencer, capo di Xbox, ha confermato che sarà presente al Tokyo Game Show 2022. L'annuncio è stato fatto tramite Twitter.

Tramite il proprio profilo persona ufficiale, Phil Spencer ha scritto - in traduzione -: "Non vedo l'ora di ritornare in persona al Tokyo Game Show 2022 per vedere lo show, i partner e la community".

Il suo commento è arrivato in risposta a un tweet di Xbox Japan che conferma uno stream dedicato a Xbox fissato per il 15 settembre 2022, alle 11:00 ora italiana.

Al momento non sappiamo precisamente cosa ci si debba aspettare dall'evento Xbox del Tokyo Game Show 2022 se non che ci saranno "aggiornamento su giochi annunciati di Xbox Game Studios e titoli che verranno pubblicati da sviluppatori partner" che dovrebbero piacere ai giocatori di tutto il mondo.

La divisione videoludica di Microsoft sta puntando sempre di più sulle collaborazioni con gli sviluppatori giapponesi e la presenza di Phil Spencer all'evento è di buon auspicio per la qualità e la quantità di giochi che saranno mostrati.

Inoltre, per Microsoft e Xbox sarà un buon modo per rafforzare i legami con gli editori giapponesi e con i fan, incontrandoli in persona.