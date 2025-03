miHoYo, lo studio di Genshin Impact, è entrato nella classifica delle 50 compagnie cinesi di maggior valore

Il 25 febbraio è stata pubblicata la lista compilata dall'Hurun Research Institute, con elencate le 500 compagnie private (non controllate dallo stato) cinesi di maggior valore al 15 novembre 2024, con una forte presenza di realtà che operano nel mondo dei videogiochi. Notevole il risultato di miHoYo, cui dobbiamo il free-to-play Genshin Impact, che è riuscita a entrare nella top 50.

Il valore totale delle aziende elencate è stato stimato in 7,8 trilioni di dollari, con un aumento del 13% rispetto all'anno precedente. Sono state considerate per la classifica solo aziende con una capitalizzazione di mercato di almeno 3,7 miliardi di dollari. "Il 57% erano aziende B2B e il 43% focalizzate sui consumatori. Il 74% offriva prodotti fisici e il 26% software o servizi", ha osservato Hurun.

In prima posizione troviamo il produttore di semiconduttori TSMC, che è risultato primo per il quarto anno consecutivo, per una capitalizzazione di mercato in crescita dell'88,1% su base annua. È arrivata a 965 miliardi di dollari.