Svelati i finalisti della World Video Game Hall of Fame 2025, con Quake, GoldenEye e tanti altri classici

Lo Strong Museum di Rochester, New York, ha annunciato i 12 finalisti della World Video Game Hall of Fame 2025 , i cui vincitori saranno svelati a maggio. Anche quest'anno ci sono state migliaia di candidature, che hanno portato a un elenco di dodici titoli, tra i quali Quake, GoldenEye e Call of Duty 4: Modern Warfare .

I selezionati

Volendo potete votare i giochi selezionati sul sito ufficiale del museo.

I giochi selezionati

Vediamo l'elenco dei 12 finalisti, in ordine alfabetico:

Age of Empires

Angry Birds

Call of Duty 4: Modern Warfare

Defender

Frogger

Golden Eye

Golden Tee

Harvest Moon

Mattel Football

Quake

NBA 2K

Tamagotchi

L'anno scorso sono stati inseriti nella Hall of Fame ben cinque titoli: Asteroids, storico titolo di Atari uscito prima in sala giochi nel 1979, quindi su qualsiasi sistema casalingo esistente all'epoca; Myst, avventura grafica che ha segnato un'epoca; Resident Evil, lo storico survival horror di Capcom; SimCity, il citybuilder per eccellenza e la serie Ultima, che ha contribuito in modo determinante allo sviluppo dei giochi di ruolo elettronici.