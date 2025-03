L'autore di Koudelka è sorpreso che la gente si ricordi ancora del gioco

Koudelka è un gioco di ruolo giapponese dalle tinte horror pubblicato nel 1999 su PlayStation. Fu pensato, scritto e diretto dall'ex Square Hiroki Kikuta, che compose anche la colonna sonora, tanto per non farsi mancare niente. A suo modo era un gioco unico, purtroppo dimenticato dai più, ma non da tutti, perché pare che abbia ancora oggi una sua fanbase affezionata.

A svelarlo è stato Kikuta stesso, riunitosi a Square Enix per Visions of Mana, che si è detto stupito del fatto che ci sia ancora chi parla di Koudelka, nonostante siano passati più di 25 anni.