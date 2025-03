Il cosplay di Nami in kimono di hanaemomozono da One Piece è in perfetto stile Wano

One Piece è un'opera amata da persone di tutte le età, un vero classico. Non sorprende che anche i cosplayer lo adorino, data la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di personaggi stravaganti da interpretare, frutto della fantasia e della maestria del sensei Oda nel corso di oltre 25 anni di serializzazione. Tra i personaggi preferiti spicca la carismatica piratessa Nami, protagonista di uno splendido cosplay di hanaemomozono in stile Wano.

Nami è una dei protagonisti principali di One Piece. Abile ladra e navigatrice, il suo sogno è quello di realizzare la prima mappa del mondo completo. Si unirà al gruppo di Rufy nei primissi capitoli del manga per poi diventare una presenza fissa della temuta ciurma di Cappello di Paglia.