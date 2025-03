Cosa giocherete questo fine settimana? Split Fiction, le remaster di Suikoden o Monster Hunter Wilds?

Cosa giocherete questo fine settimana? La classica domanda di rito che poniamo ai nostri lettori in vista all'inizio del weekend, solitamente il momento della settimana con più tempo libero da dedicare alle proprie passioni personali, nel nostro caso i videogiochi. Il calendario delle uscite di febbraio e marzo è piuttosto fitto e include nomi di grossi calibro, quindi c'è davvero l'imbarazzo della scelta.

A questo proposito, giusto pochi giorni fa è arrivato su PC e console Split Fiction, l'avventura per due giocatori di Hazelight Studios, lo studio autore di No Way Out e It Takes Two. Anche in questo caso si tratta di un gioco pensato per essere giocato esclusivamente in tandem con un amico/a, con cui dovremo collaborare per risolvere gli enigmi, superare gli ostacoli e progredire nella storia nei i panni di Mio e Zoe, due scrittrici agli antipodi, intrappolate in un universo digitale creato dalle loro stesse menti, dove la fantascienza e il fantasy si fondono in un caleidoscopio di mondi immaginari. Il titolo è stato osannato dalla stampa internazionale e potrebbe rivelarsi uno dei contendenti al GOTY di quest'anno, se volete sapere il perché vi rimandiamo alla nostra recensione di Split Fiction.