God of War Remaster verrà annunciato all'evento per il 20° anniversario? Santa Monica dà una risposta chiara

Il 23 marzo Santa Monica organizzerà una mostra per festeggiare il 20° anniversario della serie God of War. Poche ore fa, lo studio ha pubblicato un post su X dove precisa che non ha annunci in programma per l'evento, smontando dunque le voci di corridoio che parlavano di una presentazione in pompa magna di una raccolta di remaster per PS5.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, da diverse settimane circolate in rete delle indiscrezioni secondo cui Sony avrebbe in programma di lanciare sulla sua console ammiraglia God of War Remaster, una compilation con le versioni rimasterizzate dei primi episodi ambientati in Grecia. Inizialmente i rumor puntavano a un annuncio durante lo State of Play dello scorso mese, che come sappiamo non c'è stato, per poi puntare sulla mostra organizzata da Santa Monica Studio alla Gallery Nucleus di Alhambra, in California.