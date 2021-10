Intel Core i9-12900K, Core i7-12700K e Core i5-12600K: presentati i nuovi processori Alder Lake

Intel ha annunciato e reso disponibili in preordine i primi processori Intel Core i9, Intel Core i7 e Intel Core i5 della famiglia Alder Lake che debutta con tre modelli con grafica integrata Intel Xe e le rispettive varianti, dalle specifiche identiche, prive di GPU. Qui potete trovare il nostro speciale dedicato a questi nuovi processori che passa in rassegna le novità dell'architettura, le informazioni sulle nuove memorie DDR5 e ogni dettaglio riguardante i modelli Intel Core i9-12900K, Intel Core i7-12700K e Intel Core i5-12600K. Seguendo invece questo link potete trovare il nostro speciale sul chipset Z690 che potenzia le schede madri di nuova generazione realizzate per accogliere i neonati processori Intel.

Tutte le CPU sono sbloccate e combinano P-core ad alte prestazioni con Hyper-Threading ed E-core ad alta efficienza con un singolo thread, introducendo un'architettura di tipo big.LITTLE nel mondo dei desktop consumer. L'Intel Core i9-12900K, testa di serie, ne equipaggia 8 per tipo, arrivando a 24 thread, mentre l'Intel Core i7-12700K si accontenta di 4 E-core che assieme agli 8 principali portano la conta dei thread a 20. L'Intel Core i5-12600K equipaggia infine 6 core ad alta velocità con Hyper-Threading e 4 core pensati per l'efficienza, arrivando a 16 thread che corrispondono all'arsenale dei processori desktop Intel di punta della serie precedente.

Secondo i benchmark interni dei processori Intel Alder Lake anche i core ad alta efficienza sono superiori a quelli della generazione precedente

I prezzi americani vanno dai 264 dollari per l'Intel Core i5-12600KF e arrivano ai 589 dollari dell'Intel Core i9-12900K che promette prestazioni da PC di fascia estrema pur riducendo i consumi rispetto alla serie precedente. Si parla inoltre di prestazioni da record in single core per tutti i processori di dodicesima generazione Intel che includono anche 16 linee PCIe 5.0 libere e supporto sia per memorie DDR4, con frequenza nativa 3200 MHz, sia per le nuove memorie DDR5 con frequenza nativa 4800 MHz. Di seguito la tabella con tutti i modelli in arrivo.