Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2: obiettivo raggiunto su Kickstarter

La campagna Kickstarter di Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 ha raggiunto il suo obiettivo principale di 220.000 euro, garantiti da più di tremila sostenitori. Insomma, a tre giorni dalla scadenza il gioco è riuscito a ottenere la cifra richiesta per diventare realtà. Considerando il tempo residuo, la cifra potrebbe crescere ulteriormente.

Dopo il successo di Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans, Trinity Team e Buddy Productions tornano alla carica con un nuovo episodio dedicato ai fan del mitico duo. Con Slaps & Beans 2 siamo pronti a proiettarvi in un'avventura inedita, insieme ai fidati Bud Spencer e Terence Hill. Nel realizzare il nuovo episodio abbiamo inserito tantissime novità: nemici ancora più divertenti, location inedite e nuove colonne sonore originali direttamente dai film! Inoltre il combat system è migliorato, l'iconica grafica in pixel art è più dettagliata e abbiamo aggiunto nuove tipologie di esplorazione, la modalità storia e una modalità party game fino a 4 giocatori.

Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 è quindi confermato per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Nintendo Switch.

Pagina della campagna Kickstarter di Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2