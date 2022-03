Redfall pare sia in beta: gameplay leak su YouTube per il gioco Arkane

Redfall potrebbe essere in fase beta, stando a un leak emerso su YouTube che sembra proporre alcuni secondi di gameplay, con una schermata che riferisce piuttosto chiaramente come il nuovo gioco Arkane sia in beta.

Il leak è stato pubblicato dal canale YouTube GameTropics e non sappiamo bene in che modo sia arrivato su tale lido, ma potrebbe essere autentico. Si tratta peraltro di pochi secondi di video gameplay (dal minuto 7:08 del filmato qui sopra) a una qualità estremamente bassa, sia come definizione che come fluidità, tanto da rappresentare praticamente poco più di una manciata di frame di gioco dai quali è però possibile notare qualcosa.

In particolare, la schermata iniziale da cui parte il tutto riferisce chiaramente che Redfall è in beta, cosa che potrebbe confermare l'uscita prevista per questa estate, visto che il titolo potrebbe essere completo e in fase di testing e correzione generale. Ovviamente non è facile stabilire la veridicità del materiale di partenza, dunque il tutto resta semplicemente una voce di corridoio.

Nei pochi secondo di video possiamo vedere un'azione simile a uno sparatutto in prima persona, sebbene questo sia solo un elemento delle caratteristiche previste per il nuovo titolo Arkane, che si presenta come un multiplayer cooperativo con elementi shooter e survival, ambientato in un'ampia zona aperta e con vampiri come nemici principali.

Di recente sono emerse varie voci di corridoio sul fatto che Redfall potrebbe essere rimandato, con alcuni dettagli emersi come uscita a ottobre, durata e altre informazioni, ma finora non c'è stato nulla di ufficiali da parte di Bethesda, per questo titolo che si appresta ad essere un'esclusiva PC e Xbox, con lancio ovviamente su Xbox Game Pass al day one, essendo un titolo first party.