Medico si abbandona alla console war in sala operatoria: video virale e polemiche

Una strana storia proveniente dall'India e circolata su Twitter in queste ore dimostra fin dove può arrivare la console war, con protagonista un medico anestesista di un noto ospedale che, a quanto pare, si è lasciato andare alla guerra contro gli "Xbots" durante il suo turno in sala operatoria, con tanto di video a testimonianza che ha poi scatenato forti polemiche.

L'utente Twitter Shreeveera si è ritrovato all'interno di un'intensa discussione a tema console war, che l'ha spinto decisamente troppo oltre: intenzionato a combattere per la superiorità della propria console (evidentemente PlayStation) e sfidato a dimostrare di essere effettivamente un medico, non ha esitato a trasmettere un video direttamente dalla sala operatoria, mostrando peraltro un paziente appena anestetizzato e pronto per l'intervento.

Tutto questo per sostenere con maggiore forza la propria discussione: una vera e propria guerra contro alcuni "Xbots", come riferito dal medico-console warrior, ovvero a quanto pare dei sostenitori di Xbox. Sebbene la cosa possa far sorridere, rappresenta anche una situazione decisamente sconveniente per un medico, sia per quanto riguarda la trasmissione del video con tanto di paziente sia per il fatto che, evidentemente, l'anestesista era preso dalla console war proprio durante un turno del suo delicatissimo lavoro, come riferito anche da Dexerto.com, riportando qualche screenshot della furiosa discussione.

Il video è stato poi rimosso e l'utente ha pubblicato delle scuse pubbliche per il comportamento tenuto, ma questo ovviamente non ha evitato l'ondata di sdegno sui social, sfociata poi anche in un vero e proprio review bombing dell'ospedale in cui opera il medico in questione. Insomma, un'altra chiara dimostrazione di come la console war possa portare a conseguenze decisamente spiacevoli per tutti.