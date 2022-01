Redfall: uscita a ottobre, durata e altri dettagli, secondo nuove voci di corridoio

Redfall potrebbe essere stato spostato a ottobre, oltre ad altri dettagli emersi da un'altra mandata di voci di corridoio che riguardano durata, personaggi giocabili e altro, ancora una volta assolutamente non conformabili e dunque da prendere proprio con le pinze.

Da un account Twitter che (a quanto sembra) segue le vicende relative ad Arkane, arrivano queste nuove informazioni che parlano di un'uscita fissata per ottobre 2022, dunque più tardi rispetto alla finestra estiva precedentemente annunciata, e alcuni dettagli relativi al cast di personaggi.



La questione coinciderebbe con un'altra voce di corridoio emersa in precedenza, che parlava del fatto che Redfall potesse essere rimandato, anche se in questo caso c'è un periodo di uscita più preciso. Non sarebbe un enorme posticipo, considerando che la finestra annunciata in precedenza terminava a settembre, ma porterebbe alla solita concentrazione di giochi su Xbox verso la fine dell'anno anche nel 2022, vista la presenza vicina (nel caso) di Redfall, Deathloop, Starfield e S.T.A.L.K.E.R. 2.

Le altre informazioni riguardano la presenza di in quinto personaggio giocabile non ancora annunciato e non presente nella prima presentazione di Redfall, che mostrava quattro personaggi, e il fatto che James Masters (lo Spike di Buffy) dovrebbe dare la voce al nemico principale nel gioco.

Si parla inoltre di una Campagna da 18 ore di gameplay e della presenza di "animali vampiri" nell'ambientazione, dunque probabilmente delle mutazioni diffuse anche alla fauna locale. Sono comunque tutti rumor non confermati.