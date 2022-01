Call of Duty Warzone 2 arriverà anche su PS4 e Xbox One, ma senza cross-play, per un insider

Call of Duty Warzone 2, la presunta nuova iterazione del popolare battle royale di Activision, potrebbe arrivare anche su PS4 e Xbox One, ma non supporterà il cross-play con PS5, Xbox Series X|S e PC. Questo perlomeno è quanto affermano le fonti di Tom Henderson, noto insider e giornalista videoludico.

I lavori su un possibile Call of Duty Warzone 2 erano stati suggeriti pochi giorni fa dallo stesso gola profonda, che aveva parlato tuttavia di un gioco in arrivo esclusivamente su console current-gen, con PS4 e Xbox One lasciate in disparte, probabilmente per via dei loro limiti hardware.

Con un post su Twitter, oggi Henderson ritorna sui suoi passi e afferma che stando alle sue fonti c'è la possibilità che Call of Duty Warzone 2 arrivi anche su PS4 e Xbox One. Tuttavia non ci saranno funzionalità cross-play con PC, PS5 e Xbox Series X|S in quanto saranno due versioni molto differenti tra loro.

Henderson inoltre spiega le ragioni per cui Raven Software sta sviluppando un sequel piuttosto che semplicemente aggiornare Call of Duty Warzone.

"Il motivo dietro a "Warzone 2" è che l'intero gioco ha bisogno di un rework. Inoltre, Warzone 2 potrebbe non essere il nome ma potrebbe intitolarsi semplicemente "Warzone", mentre l'originale verrà rinominato "Warzone Legacy"", afferma Henderson, aggiungendo che tuttavia da qui al lancio, molte cose potrebbero cambiare.

"Manca ancora un anno e molte cose sono ancora da valutare e potrebbero cambiare. Qualunque cosa accada, sembra che stiamo finalmente per ottenere un aggiornamento di ultima generazione per Warzone e la prossima integrazione sarà una tabula rasa per la serie."

Tom Henderson è un leaker particolarmente prolifico e discretamente affidabile. Detto questo, quanto riportato qui sopra sono informazioni senza conferma ufficiale e di cui è impossibile verificarne la veridicità.