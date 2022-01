Life is Strange Remastered: video confronto con l'originale e gameplay di Before the Storm

A pochi giorni dal lancio di Life is Strange: Remastered Collection, Square Enix ha pubblicato due nuovi video dedicati a Before the Storm. Il primo, che potrete visualizzare nel player qui sopra, mette a confronto la remaster con l'originale, mentre il secondo che trovate qui sotto è un gameplay trailer con alcune sequenze tratta dalla versione rimasterizzata.

Life is Strange Remastered Collection include le versioni rimasterizzate di Life is Strange e Life is Strange Before the Storm, il prequel che segue le vicende di Chloe e Rachel. La raccolta supporta la risoluzione 4K nativa con Unreal 4 e un sistema d'illuminazione ricostruito, modelli dei personaggi nuovi e rielaborati per il 4K con più poligoni, animazioni più espressive, capelli con una fisica più naturale, lacrime, ferite e altri elementi aggiornati.

Sono stati aggiornate anche le espressioni facciali di Max, ora più dettagliate grazie a degli effetti speciali del viso aggiornati, così come quelle facciali e occhi di Nathan e Chloe. Infine, ora la sincronizzazione labiale è completa e ci sono ambienti nuovi e aggiornati con riflessi e texture.

Life is Strange Remastered Collection sarà disponibile per PS4, Xbox One, PC e Google Stadia a partire dal 1 febbraio. Il gioco è in arrivo anche su Nintendo Switch nel corso del 2022. Chi possiede l'Ultimate Edition di Life is Strange: True Colors riceverà gratuitamente Remastered Collection.

Nella giornata di ieri, Square Enix ha pubblicato anche un gameplay trailer e un video confronto del primo Life is Strange in versione rimasterizzata.