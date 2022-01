Genshin Impact: disponibili le skin gratis di Mona, Jean, Rosaria e Amber, ecco come ottenerle

miHoYo ha iniziato ieri la distribuzione su Genshin Impact delle nuove skin "alternative" gratuite per Jean, Rosaria, Mona e Amber.

Per sbloccarle dovrete semplicemente riscattarle dalla casella di posta interna del gioco, accessibile dal menu di Paimon. Una volta fatto, potrete scegliere il costume dalla Dressing Room, accessibile premendo il tasto apposito nella schermata principale dei personaggi.

MiHoYo afferma che avete 30 giorni di tempo per riscattare il contenuto della mail, ma in realtà non è un dettaglio particolarmente rilevante. A partire dalla versione 2.5 di Genshin Impact, infatti, i costumi verranno automaticamente sbloccati per tutti i giocatori.

Ecco un'anteprima dei nuovi costumi per Jean, Amber, Mona e Rosaria:

Genshin Impact, le nuove skin di Amber, Jean, Mona e Rosaria

Un altro dettaglio interessante svelato dal sito ufficiale di miHoYo, è che queste skin alternative per Jean, Rosaria, Mona e Amber di "alternativo" hanno ben poco e ben presto fondamentalmente diventeranno canoniche. Dalla versione 2.5, infatti, tutti e quattro i personaggi utilizzeranno di default questo costume nelle quest, mentre dalla versione 2.6 anche nelle cutscene. Detto questo i costumi originali non verranno eliminati e potrete utilizzarli in qualsiasi momento.

Se vi state chiedendo i motivi dietro questa peculiare scelta, la spiegazione è che, seppur non ci sia stata nessuna comunicazione ufficiale in merito, le nuove skin di Genshin Impact sono state realizzate come forma di autocensura per soddisfare le richieste del governo della Cina, dato che sono caratterizzate da abiti più coprenti e con meno pelle visibile. A riprova di ciò, le skin alternative di Jean, Amber, Mona e Rosaria nei server cinesi andranno a sostituire completamente quelle originali, che non saranno più utilizzabili. E tale operazione probabilmente verrà estesa in futuro anche per altri personaggi.