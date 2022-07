Silent Hill: un discusso dettaglio viene infine chiarito dal designer Masahiro Ito

Silent Hill è riuscito a creare una vera e propria mitologia che ancora fa discutere i giocatori, nonostante siano passati anni dall'ultima volta che la serie è comparsa sugli schermi, pertanto non stupisce che alcuni dettagli facciano ancora discutere e portino gli autori dell'originale, come Masahiro Ito, a chiarire alcuni aspetti.

In questo caso si parla dei corpuscoli fluttuanti in giro per Silent Hill nel primo capitolo della serie: il dibattito è proseguito a lungo sul fatto che questi fossero cenere oppure neve, fino al chiarimento definitivo da parte di Masahiro Ito su Twitter. "Quei punti bianchi nel cielo del gioco non sono cenere, sta nevicando", ha riferito Ito, artista e designer che si è occupato di creature, ambientazioni e personaggi dei primi capitoli della serie.



In effetti, la cosa non giunge propriamente nuova ai vecchi appassionati di Silent Hill, perché chi ha giocato all'originale ricorderà probabilmente anche la scena citata dallo stesso Ito nel tweet in questione, in cui si afferma chiaramente che "sta nevicando". Tuttavia, il dubbio e la conseguente discussione sono emersi dopo l'uscita del primo film cinematografico.

La pellicola del 2006, infatti, fra le varie digressioni che si è presa rispetto al gioco, ha infatti introdotto il particolare della cenere svolazzante in aria. Questa sarebbe stata ispirata dalla vera cittadina di Centralia, in Pennsylvania, diventata effettivamente una città fantasma dopo che un incendio praticamente infinito ha divampato all'interno di una miniera di carbone sotterranea provocando lo strano fenomeno della cenere che cade dal cielo.

L'iniziativa dello sceneggiatore Roger Avary è stata interessante e ha catturato talmente tanto l'attenzione da essersi sovrapposta alla rappresentazione originale di Silent Hill nel gioco, che invece prevedeva della semplice neve. Nel frattempo, continuiamo a restare in attesa di novità su un possibile nuovo Silent Hill, che potrebbe essere presente al Tokyo Game Show 2022.