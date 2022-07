Gotham Knights: un prequel a fumetti annunciato al Comic-Con, con skin bonus nel gioco

Gotham Knights riceverà un prequel a fumetti che racconterà gli eventi che portano a quelli illustrati nel gioco, con un'iniziativa annunciata nel corso del Comic-Con e direttamente collegata al videogioco anche attraverso alcuni bonus esclusivi come skin sbloccabili.

Il fumetto sarà composto da 6 volumi e si intitolerà Batman: Gotham Knights - Gilded City, scritto da Evan Narcisse e ABEL, incentrato sulla storia precedente agli eventi narrati poi nel gioco in arrivo. In particolare, i volumi mostreranno come i quattro personaggi principali si ritrovano nella situazione iniziale del videogioco e cosa è accaduto a Gotham City.

In base a quanto emerso, nel fumetto sembra venga illustrata la storia del virus che ha contaminato la città, trasformando anche i cittadini normali in maniaci assassini.

Gotham Knights, un'immagine del gioco

Si tratterà ovviamente di una storia più articolata, andando a esaminare diversi eventi che saranno già dati per scontati o quasi all'avvio di Gotham Knights, dunque il fumetto può risultare particolarmente interessante per coloro che vogliono approfondire maggiormente gli elementi narrativi del gioco.

In vari paesi, tra cui anche l'Italia, i sei volumi verranno pubblicati anche in una edizione unitaria che li raccoglierà tutti insieme, in modo da poterli leggere senza interruzione e avere una raccolta già completa da subito. Particolarmente interessante anche il fatto che, all'interno dei fumetti, si troveranno anche dei codici per lo sblocco di contenuti esclusivi in-game come skin e oggetti vari: il primo volume, per esempio, conterrà una skin speciale per la Batcycle. Per il resto, dal Comic-Con sono arrivati anche altri dettagli su Gotham Knights e il trailer per Batgirl.