Hogwarts Legacy: i contenuti di Collector's e Deluxe Edition trapelano in un leak

Hogwarts Legacy avrà almeno un paio di edizioni speciali con la Deluxe Edition e la Collector's Edition, quest'ultima a quanto pare anche particolarmente ricca, in base a quanto emerso da un recente leak che ha svelato i contenuti di entrambe.

Un utente di Reddit ha effettuato un'operazione di datamining sul sito ufficiale di Hogwarts Legacy, scoprendo alcuni file relativi a tali edizioni speciali con codici di riferimento ai diversi prodotti. Ovviamente non si tratta di informazioni ufficiali e pubbliche, essendo eventualmente portate a variazioni e modifiche, ma provenendo comunque dal sito ufficiale possiamo prenderle in considerazione.

Tra le due edizioni, la Collector's Edition sembra particolarmente ricca, con tanto di gadget speciale da collezione che sembra avere la forma di un libro con sopra una bacchetta magica sospesa attraverso un sistema di magneti. Vediamo dunque i contenuti emersi su queste edizioni:

Hogwarts Legacy - Deluxe Edition

Gioco

Thestral Mount

Dark Arts Cosmetic Pack

Dark Arts Battle Arena

Dark Arts Garrison Hat (solo Digital Deluxe)

Accesso anticipato 72 ore prima del lancio (solo Digital Deluxe)

Kelpie Robe

Hogwarts Legacy - Collector's Edition

Gioco

Thestral Mount

Dark Arts Cosmetic Pack

Dark Arts Battle Arena

Dark Arts Garrison Hat

Accesso anticipato 72 ore prima del lancio

Kelpie Robe

Steel case

Libro da collezione con bacchetta magica fluttuante

Si tratta, a quanto pare, di diversi oggetti cosmetici in-game ma anche altri elementi al momento di non facile interpretazione, come il riferimento alla "Battle Arena", che potrebbe avere a che fare con un DLC di qualche tipo. Di recente, abbiamo visto un video con la Torre Nord di Hogwarts, inoltre pare che nel gioco non sia previsto il Quidditch, secondo diverse fonti.