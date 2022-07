Monster Hunter Paradise: spunta un leak tramite Discord per un nuovo gioco Xbox e PlayStation

Secondo un leak di informazioni provenienti da Discord e poi rimbalzate sui social, Capcom starebbe lavorando a un nuovo gioco noto come Monster Hunter Paradise. Secondo quanto indicato, il gioco sarebbe previsto per Xbox e PlayStation.

Come potete vedere nel tweet qui sopra, tramite Discord è possibile accedere a una schermata che ricompensa con un qualche tipo di codice di Monster Hunter Paradise ed è possibile scegliere tra Xbox e PlayStation. Un utente di ResetEra ha affermato di aver provato a seguire una videoguida realizzata dall'utente di Twitter e di essere riuscito a ottenere la stessa pagina di Discord.

Non è chiaro che tipo di gioco si tratti. Si parla di Monster Hunter 6, di uno spin-off o di un seguito di Monster Hunter Diary: Poka Poka Airou Village: spin-off della saga pubblicato nel 2015 per 3DS, si tratta di un videogame dedicato ai Palico. Tale gioco venne sviluppato da FromSoftware e, secondo un utente di ResetEra, il gioco senza nome di FromSoftware che si trova nelle fasi finali dello sviluppo potrebbe essere proprio questo. Si tratta però di un collegamento senza fondamenti concreti.

Per ora è tutto un insieme di rumor e leak. Non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni ufficiali da parte di Capcom.