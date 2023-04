Steam Deck: Hogwarts Legacy ed Elden Ring dominano la classifica dei titoli più giocati

Valve ha pubblicato la classifica dei 20 giochi più giocati su Steam Deck, che vede Hogwarts Legacy ed Elden Ring nelle prime posizioni di una top ten che, probabilmente, non ha molte differenze con quella più generale del PC.

Vediamo dunque la classifica dei 20 titoli più giocati su Steam Deck:

Octopath Traveler 2

Red Dead Redemption 2

Gran Theft Auto V

Dead Cells

Cyberpunk 2077

Brotato

Hades

The Witcher 3: Wild Hunt

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

The Binding of Isaac: Rebirth

Monster Hunter Rise

Fallout 4

Persona 5 Royal

Slay the Spire

No Man's Sky

Resident Evil 4

La classifica è stilata in base alle ore giocate su ogni titolo su Steam Deck, con dati aggiornati a marzo 2023. Sembra non esserci una regola generale in termini di preferenze di titoli sul dispositivo portatile, ma appare piuttosto chiaro come siano in gran parte giochi single player.

I multiplayer che solitamente dominano le classifiche PC non compaiono in questa, a dimostrazione di come Steam Deck venga usato forse preferibilmente per i titoli a giocatore singolo con ritmi più tranquilli e confortevoli. Inoltre, sembra che anche giochi tecnicamente impegnativi per l'hardware siano comunque regolarmente utilizzati, cosa che dimostra la buona ottimizzazione effettuata su molti di questi titoli per il dispositivo.