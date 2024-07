Dopo l'eccellente remake di Riven, Cyan Worlds sta sviluppando un nuovo gioco ambientato nell'universo D'ni

Cyan Worlds ha pubblicato un nuovo video per illustrare i suoi progetti presenti e futuri e per dare conto dell'andamento dei suoi giochi. La parte più rilevante del lungo filmato riguarda il successo del remake di Riven , che ha ricevuto delle reazioni molto positive da parte dei fan e della critica. Proprio da questo deriva il nuovo gioco cui sta lavorando lo studio, ambientato nell'universo D'ni , quello della serie Myst (di cui Riven fa parte).

Nessun dettaglio, per ora

Purtroppo non ci sono dettagli in merito. Cyan Worlds ha promesso che ne parlerà il prossimo anno. Evidentemente per ora lo sviluppo si trova in una fase molto acerba, considerando anche il recente lancio di Riven. L'unica informazione è che è stato pensato per essere accessibile anche da chi non ha mai giocato ai titoli precedenti della serie Myst.

Parlando di Riven, il gioco pare avere avuto un budget inferiore ai 4 milioni di dollari. Cyan Worlds non ha usato nessuna delle caratteristiche avanzate dell'Unreal Engine 5, come nanite e lumen per la parte grafica, pur ottenendo risultati eccellenti. La ricezione da parte della critica è stata incredibile e inattesa, come visibile anche dalla nostra recensione. Le vendite pare che siano state buone, ma gli sviluppatori hanno invitato i fan a fare un po' di passaparola, perché evidentemente non eccezionali.

Nel frattempo sono in corso di sviluppo le conversioni per PS4, PS5, PSVR2 e Quest 3. Il gioco sarà aggiornato più volte anche su PC per sistemare i bug residui. In mezzo a tante ottime notizie ce n'è purtroppo anche una non proprio positivissima, ma inevitabile: Rand Miller si ritirerà dallo sviluppo attivo e assumerà il ruolo di consulente. Come saprete, è uno dei fondatori storici della compagnia. Evidentemente sente che per lui è arrivata l'ora di andare in pensione, dopo tanti anni di lavoro sul campo.