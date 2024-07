I migliori accessori per PS5

Sia chiaro, all'interno della confezione della console trovate già tutto l'indispensabile per giocare, dal controller DualSense al cavo HDMI per connetterla al TV o monitor. Tuttavia, se volete personalizzare la vostra esperienza di gioco in base ai vostri gusti ed esigenze potreste essere interessati all'acquisto di uno o più componenti aggiuntivi. Per questo motivo abbiamo realizzato questo articolo in cui abbiamo elencato quelli che a nostro avviso sono gli accessori migliori per PS5 .

Controller e accessori dedicati

Iniziamo dall'accessorio più scontato, ma anche il più essenziale. Chiaramente stiamo parlando di un secondo controller per la vostra PS5. Sia che vogliate giocare assieme a un amico o un familiare sullo stesso divano o avere sempre a portata di mano un pad pronto all'azione mentre l'altro è in carica, si tratta dell'acquisto opzionale più utile in molti casi.

DualSense

Il DualSense di PS5

In questo senso, la scelta più ovvia ricade sul DualSense ufficiale di PS5. Il costo standard è di 69,99 euro (ma spesso è possibile trovarlo a molto meno) e riteniamo che sia ottimo per il rapporto qualità / prezzo, considerando ergonomia, materiali e tutte le funzionalità caratteristiche di questo controller, ovvero il feedback aptico, i grilletti con resistenza adattiva, nonché il touchpad, lo speaker e il microfono integrati nella parte centrale.

Tuttavia, non brilla per quanto riguarda la durata della batteria (circa 6 - 10 ore, in base al gioco) ed è per questo che a molti piace avere un secondo controller per ogni evenienza, oltre a quello già incluso nella confezione di PS5.

DualSense Edge

Il DualSense Edge di PS5

Se cercate un controller di qualità superiore e con maggiori opzioni di personalizzazione, non possiamo non menzionare il DualSense Edge. Questa versione potenziata e migliorata del pad ufficiale di PS5 riprende la forma e le funzionalità della versione base, ma in più troviamo due tasti aggiuntivi nella parte posteriore, la possibilità di mappare a piacimento i pulsanti e scegliere tra tre tipi di coperture degli stick analogici, modificare la sensibilità delle levette e la corsa dei grilletti, nonché di salvare più di un profilo personalizzato e passare da uno all'altro rapidamente. Tutto bellissimo nevvero? Il problema è il prezzo: 239,99€ sono davvero tanti, forse anche troppi per quello che questo controller ha da offrire. In ogni caso, se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di DualSense Edge.

PDP Victrix Pro BFG

Il PDP Victrix Pro BFG per PS5 e gli accessori inclusi nella confezione

Se cercate dei controller "Pro" per PS5 le alternative non mancano. Tra queste, a nostro avviso la migliore è rappresentata dal Victrix Pro BFG di PDP, realizzato su licenza ufficiale, quindi pienamente compatibile con la console di Sony. Si può collegare sia via cavo che wireless e presenta una forma e dimensioni più vicine a quelle del pad di Xbox. Il punto di forza di questo controller modulare sono le tante opzioni di personalizzazione offerte. Nella parte frontale troviamo due moduli staccabili e modificabili. Ad esempio, potete ruotare il modulo sinistro di 180° a seconda che preferiate le levette analogiche simmetriche o asimmetriche, rimuovere il modulo dello stick destro e sostituirlo con il Fight Pad con layout a sei tasti per i giochi picchiaduro, e scegliere tra levette analogiche di varia altezza con asta in acciaio inossidabile. Se non vi basta, sul retro del controller troviamo quattro pulsanti mappabili ed è disponibile un app dedicata per modificare vari parametri, come la zona morta di levette analogiche e grilletti. Il rovescio della medaglia è che questo controller non supporta la vibrazione (e di conseguenza anche il feedback aptico), e non ha microfono, altoparlante integrato e giroscopio. Parliamo tuttavia di elementi secondari e sacrificabili per chi cerca un così alto tasso di personalizzazione in un controller.

PowerA Stazione di ricarica doppia

La base di ricarica per DualSense di PowerA

I controller di PS5 si ricaricano tramite un semplice cavo con ingresso USB-C, ormai estremamente diffusi (uno è anche nella confezione della console), ma diciamoci la verità, non è proprio il massimo avere per casa molteplici cavetti antiestetici sparsi qua e là. In questo senso, esistono numerosissimi modelli della base di ricarica per DualSense.

La scelta più ovvia potrebbe sarebbe la versione ufficiale di Sony, tuttavia a nostro parere esistono soluzioni più economiche. La variante di PowerA, realizzata su licenza ufficiale Sony, è a nostro avviso la migliore e anche la più elegante. Permette di ricaricare due DualSense simultaneamente semplicemente appoggiandoli alla base ed è ottima anche per tenerli in ordine quando non state giocando. Inoltre, ha un design piacevole che non sfigura per nulla accanto alla console ed è leggermente meno costosa della variante ufficiale PlayStation, che non include davvero nessun'altra caratteristica aggiuntiva.