Torna la serie omoerotica Cho Aniki, probabilmente con una raccolta

Finalmente una buona notizia in questa valle di lacrime che è l'industria dei videogiochi attuale: sta per tornare sui nostri schermi la serie Cho Aniki di Masaya, degli sparatutto dall'estetica omoerotica degli anni novanta, ingiustamente poco conosciuti dalle nostre parti. Probabilmente sarà pubblicata una raccolta, anche se in generale si parla di un nuovo progetto non meglio specificato.