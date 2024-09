Concord ha ora anche gadget e abbigliamento a tema su PlayStation Gear, per la gioia dei fan

Nella fattispecie, possiamo vedere una tazza a tema Concord al prezzo di 24,95$, una T-shirt a 29,95$, una felpa con cappuccio a 59,95$ ("best seller", secondo quanto riferito sul sito) e un copricapo per 29,95$.

Come possiamo vedere sulla sezione USA del sito PlayStation Gear , in attesa di capire se siano destinato ad arrivare anche in quella italiana, ci sono alcuni oggetti a tema Concord, curiosamente messi a disposizione quasi in corrispondenza con la rimozione del gioco dal mercato, con una coincidenza amaramente ironica.

I fan di Concord possono forse parzialmente consolarsi dell'ingloriosa fine riservata al gioco per PS5 con l'arrivo del merchandising ufficiale dedicato, disponibile in questi giorni su PlayStation Gear , ma al momento solo nella sezione americana.

Potrebbero diventare preziosi oggetti da collezione

Paradossalmente, proprio l'eliminazione del gioco potrebbe rendere questi oggetti particolarmente interessanti per i collezionisti, così come abbiamo visto con le folli rivendite del videogioco sul mercato secondario, diventato una sorta di oggetto di culto. Trattandosi in effetti di un flop clamoroso, dai tratti storici, Concord ha ottenuto una notevole visibilità in questo periodo, suo malgrado.



Come probabilmente già saprete, il gioco è stato lanciato il 23 agosto e circa 10 giorni dopo Sony ha annunciato la sua rimozione dal mercato per i risultati disastrosi raggiunti in termini di coinvolgimento degli utenti, portando alla disattivazione avvenuta il 6 settembre.

In attesa di capire se il gioco abbia effettivamente un futuro, magari rilanciato come free-to-play o qualcosa del genere, possiamo intanto consolarci (o fare rischiosi investimenti) con il suo merchandising ufficiale.