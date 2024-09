Non avete comprato Concord a 40 euro, ma sicuramente sarete interessati a farlo a 13.000 euro su Ebay

Se 40 euro per Concord vi sono sembrati troppi , sappiate che ora potete acquistarlo a 10.000 sterline o 13.000 euro su Ebay . Non vi ingolosisce la cosa? Battute a parte, pare che i bagarini siano già in azione per speculare sul tonfo dell'esclusiva PlayStation, tanto da vendere alcune copie a prezzi folli nei vari mercati online.

Come dire di no?

Comunque sia la descrizione dell'inserzione è particolarmente centrata e fa capire che potrebbe essere una trollata. Inizia dicendo: "Il gioco ritirato! È raro perché faceva così schifo che lo hanno tolto dagli scaffali dei negozi." La parte migliore però viene dopo: "Divertitevi con una copia fisica usata di questo patetico gioco spazzatura ancora fumante. 💩💩💩💩💪" Come non fare un offerta dopo aver visto quattro emoji cacchine in fila?

Come resistere a un simile affare?

Se ancora non foste convinti: "Per te a un prezzo incredibile, amico mio 🤣🤣💲💪 Non potrai giocare online, ma avrai un prezioso disco fisico che non ha quasi nessuno, da custodire negli anni a venire." E ancora: "Contribuisci anche a fermare l'inquinamento evitando che questa copia finisca in una discarica con le altre😎🚮🗑️🌍" Infine c'è anche una nota polemica finale (non deve aver preso benissimo la chiusura), che ci ricorda alcune caratteristiche del progetto:

Esclusiva per PS5!

8 anni per realizzarlo

Milioni spesi per crearlo

Molti influencer ti hanno detto che è fantastico

Centinaia di pubblicità sui social media ti hanno detto che è fantastico

Se non siete ancora convinti, sappiate che il simpatico benlopan, il nome del venditore (che ha tutti feedback positivi) vi consentirà di pagare anche a rate.

Difficilmente qualcuno gli darà 10.000 sterline per Concord, ma va detto che il gioco attualmente è acquistabile a prezzi maggiorati e molti lo stanno comprando. Su Ebay ne sono state vendute copie a 137,4 sterline, 99 sterline e prezzi simili. Insomma, qualcuno non l'ha voluto per 40 euro ma è disposto a spenderci molto di più per cavalcare il fenomeno del momento.