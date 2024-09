Giocatori si lamentano per i caricamenti nascosti degli atterraggi sui pianeti di Star Wars Outlaws

Com'è noto, i videogiocatori amano fare polemica davvero su tutto . Nel caso di Star Wars Outlaws sta nascendo un dibattito sul fatto che ci siano dei caricamenti nascosti quando si atterra sui pianeti . Il director del gioco aveva già avvertito per tempo della loro presenza, perché per gli sviluppatori consentire ai giocatori di volare liberamente sui pianeti avrebbe creato molti più problemi dei benefici prodotti, ma non c'è stato niente da fare e le lamentele sono partite comunque.

Sforzo senza vantaggi

Per inciso, Star Wars Outlaws ha adottato una soluzione leggermente diversa da quella di Starfield, dove i caricamenti sono manifesti, quando si scende su di un pianeta: invece di una schermata statica, mostra l'astronave della protagonista Key Vess che prima attraversa delle nuvole e quindi che entra nello spazioporto di turno. Si tratta di un trucco per mascherare la presenza di caricamenti, ma il video di un atterraggio su Tatooine, che trovate più avanti, ha scatenato le polemiche. Il motivo? Perché si vedono le nuvole in fase di atterraggio se poi non ci sono più quando si è arrivati sul pianeta? Sì, alcuni hanno un sacco di tempo da perdere.

Il trucco è chiaro: in questo modo il sistema ha il tempo di caricare i dati necessari, ma per alcuni giocatori la soluzione ottimale sarebbe stata quella di una transizione in tempo reale, che però sarebbe stata estremamente più complicata da implementare e avrebbe richiesto una quantità enorme di lavoro, senza benefici sensibili.

In un'intervista concessa alla rivista Edge, Gerighty ha spiegato che "Volare liberamente sopra il pianeta è qualcosa che abbiamo scelto di non fare, perché avrebbe richiesto uno sforzo enorme a fronte di un guadagno minimo." Insomma, sarebbe stato possibile farlo, ma avrebbe allungato e complicato lo sviluppo per avere poco o nulla in cambio in termini di arricchimento del gameplay. Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Star Wars Outlaws.