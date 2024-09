Cooler Master Shark X è un computer con la forma di uno squalo meccanico: il prezzo non è per tutti

Il design dello Shark X nasce da un progetto della tailandese Inony , concorrente della Cooler Master Case Mod World Series nel 2019. Jimmy Sha, CEO di Cooler Master, lo descrive come un design che "unisce arte e tecnologia" sulla scrivania.

Le caratteristiche del computer Cooler Master Shark X

È dotato di un Intel Core i7 14700F di 14a generazione con clock a 2,1GHz, 64GB (2 x 32GB) di RAM DDR5 a 6.000MHz e un'unità SSD NVMe PCIe 4.0 da 2TB. Non manca poi una Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super, ma è possibile sostituirla facilmente con una scheda grafica più potente.

Cooler Master Shark X

Nella costruzione sono stati utilizzati diversi prodotti Cooler Master, con un alimentatore Cooler Master V850 SFX Gold che fornisce 850 W di potenza. Un Cooler Master MasterLiquid Atmos AIO da 120 mm, personalizzato, provvede al raffreddamento ad acqua della CPU, insieme a una ventola Cooler Master Sickleflow da 120 mm per un flusso d'aria aggiuntivo.

La scheda madre mini-ITX B760I è completamente integrata nel design del case, con caratteristiche come la pinna posteriore che può essere utilizzata come antenna Wi-Fi. Il case Shark misura 79 x 90,8 x 89,4 cm ed è realizzato con una combinazione di plastica e acciaio. Il case supporta altre schede Mini-ITX, in modo da poter facilmente sostituire Intel con un'alternativa AMD.

Cooler Master include l'illuminazione ARGB dalla coda (compresa la base) alla testa con un controller di illuminazione ARGB incluso. Lo Shark X viene venduto al prezzo di 6.999 dollari. Secondo voi ci gira DOOM?