Concord muore e i giocatori vengono accolti dai fan di Deadlock, con ammirevole spirito comunitario

Come vi abbiamo già riportato, Concord sta per essere messo offline e tutti i giocatori che l'hanno acquistato rimborsati. Si tratta di una situazione spiacevole per alcuni giocatori, che speravano di avere tra le mani un nuovo sparatutto online col quale divertirsi. Per fortuna, ci sono altri giocatori che sono pronti ad accogliere i compagni abbandonati a loro stessi.

Il messaggio dei giocatori di Deadlock

Come potete vedere nel post di Reddit qui sotto, un utente ha condiviso un "invito" scrivendo: "diamo il benvenuto a tutte le vittime di Concord che si uniscono a noi". Il messaggio ha ottenuto quasi 5.000 Mi Piace al momento della scrittura di questa notizia e oltre 650 messaggi.

Ovviamente non mancano le prese in giro, ad esempio con utenti che scrivono frasi del tipo "non tutti assieme, oh" oppure "possono i server reggere decine di nuovi giocatori?", sottolineando come Concord non avesse venduto poi molti. In media, però, i messaggi sono positivi e alcuni utenti stanno apertamente proponendo ai giocatori di Concord la possibilità di ricevere un invito alla versione di prova dell'FPS di Valve.

Deadlock sta procedendo in modo positivo, ma per il momento non ci sono informazioni su quanto tutti potranno unirsi liberamente all'opera o quando arriverà la versione completa del gioco. Concord, invece, è stato chiuso e il team vuole prendersi del tempo per capire come gestire il progetto. Saranno in grado di far rinascere l'opera e ripubblicarla in un formato che convinca il pubblico?

Vi segnaliamo infine che i fan di Deadlock hanno trovato i propri personaggi preferiti e uno in particolare fa man bassa di vittorie.