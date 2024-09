Sektor si mostra in un nuovo trailer di Mortal Kombat 1 in cui regna il Kaos Sovrano

Warner Bros. Games ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay di Mortal Kombat 1 per mostrare il gameplay di Sektor , in attesa del suo arrivo con l' espansione Kaos sovrano . Il filmato svela nel dettaglio le sue abilità, mostrandone le mosse speciali e la fatality. Ci sono anche frammenti della storia di Sektor, che aiutano a inquadrare meglio il personaggio nel nuovo universo della serie.

Una guerriera formidabile

Nella Nuova Era di Liu Kang Dio del fuoco, Sektor cresce immersa nella cultura Lin Kuei: suo padre era un maestro armaiolo e sua madre era una valorosa guerriera. La vasta conoscenza delle armi e le formidabili abilità marziali ereditate dai suoi genitori, rendono Sektor una combattente come nessun altra. Percependo uno spirito affine, Sub-Zero condivise con lei la sua grande visione sul futuro di Lin Kuei, e la scelse come sua tenente più fidata. Ora Sektor obbligherà il Lin Kuei ad evolvere, e coloro che non riescono a cambiare verranno eliminati.

Il video mostra anche l'Animality di Sektor, la sua brutale mossa finale in cui annienta i suoi avversari sconfitti trasformandosi in un rinoceronte. Il comunicato ci ricorda che le "Animality preferite dai fan saranno disponibili come aggiornamento gratuito dei contenuti per tutti i possessori di Mortal Kombat 1 in concomitanza con l'uscita di Mortal Kombat 1: Espansione Kaos sovrano, che avverrà il 24 settembre." Sarà lanciata su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store).

Tutti i preordini di Mortal Kombat 1: Espansione Kaos sovrano riceveranno quattro nuove skin dei personaggi, tra cui Wedding Scorpion, Empress Mileena, e le versioni classiche Ultimate Mortal Kombat 3 di Sub-Zero e Noob Saibot (disponibili dal 24 settembre).