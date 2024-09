Il trailer di Mario & Luigi: Fraternauti alla carica ci mostra la grande varietà delle ambientazioni

Parliamo di Elettria (Concordia, in inglese). Il video, che trovate poco sotto, ci parla dei vari luoghi che potremo esplorare.

Tra le tante uscite di peso su Nintendo Switch in arrivo tra non molto vi è anche Mario & Luigi: Fraternauti alla carica , una nuova avventura GDR con protagonisti i due fratelli idraulici. La compagnia di Kyoto ha ora pubblicato un nuovo trailer , dedicato all'ambientazione.

Il trailer di Mario & Luigi: Fraternauti alla carica

Il filmato, in modo molto rapido, passa da una zona all'altra e ci permette di farci un'idea di cosa possiamo aspettarci da Mario & Luigi: Fraternauti alla carica. Ci sono svariate aree all'interno dell'arcipelago che fa da sfondo all'opera per Nintendo Switch.

Un'isola ha uno stile un po' da Flintstones (o Gli antenati, se preferite), con gli abitanti che si occupano di creare oggetti, anche un'isola nella quale degli uccelli iniziano a rapire le persone. Non può mancare una zona con lava e ghiaccio, che fanno sempre un bel contrasto. Inoltre, il video ci permette di vedere che Mario e Luigi potranno avanzare in varie sezioni platformer usando abilità di coppia, ad esempio ruotando su se stessi mentre si tengono per le mani.

Non abbiamo ovviamente visto l'intero gioco (ed è meglio così, chiaramente) ma la prima impressione è che Mario & Luigi: Fraternauti alla carica voglia proporre una grande varietà di ambientazioni. La data di uscita, ricordiamo, è fissata per il 7 novembre.

Vi lasciamo in conclusione a un trailer dei combattimenti.