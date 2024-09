Call of Duty: Black Ops 6, ecco tutto quello che c'è da sapere sull'open beta: date, come partecipare e ricompense

Volete prendere parte all'open beta di Call of Duty: Black Ops 6? Ecco allora tutto quello che c'è da sapere su date, orari, come partecipare, le ricompense e le mappe e modalità disponibili.

Tra pochi giorni prenderà il via l'open beta del multiplayer di Call of Duty: Black Ops 6, in vista del debutto nei negozi fissato al 25 ottobre. Se vi siete persi la fase in accesso anticipato riservata a chi ha prenotato il gioco o è abbonato a Game Pass, si tratta di un'occasione imperdibile per avere un assaggio delle nuove mappe, nonché delle modifiche e delle novità aggiunte alla già rodata formula dello sparatutto multigiocatore di Activision. Facciamo un riepilogo su tutto quello che c'è da sapere su date e orari della beta di COD: Black Ops 6, come prendervi parte, quali mappe e modalità saranno incluse e le ricompense che i giocatori riceveranno nel gioco completo.

I requisiti di sistema per PC Di seguito abbiamo elencato i requisiti minimi e consigliati per PC per giocare alla beta di Call of Duty: Black Ops 6. Tenete presente che non sono necessariamente quelli definitivi e potrebbero cambiare per il gioco completo. Minimi Sistema operativo: Windows 10 64 Bit

Processore: AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5 6600

RAM: 8 GB

Scheda grafica: AMD Radeon RX 470 / Nvidia GeForce GTX 960 o 1650

Spazio di archiviazione: 149 GB (78 GB se COD HQ e Warzone sono già installati) Un conflitto a fuoco in Call of Duty: Black Ops 6 Raccomandati Sistema operativo: Windows 10 / Windows 11 64 Bit

Processore: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i7 6700K

RAM: 16 GB

Scheda grafica: AMD Radeon 6600 XT / Intel Arc A770 / Nvidia GeForce GTX 1080 Ti o RTX 3060

Spazio di archiviazione: 149 GB (78 GB se COD HQ e Warzone sono già installati)

Le mappe e le modalità multiplayer della beta di Call of Duty: Black Ops 6 Il team di sviluppo di Black Ops 6 ha lavorato duramente per offrire una selezione impressionante di mappe completamente nuove al lancio del gioco. L'obiettivo principale è garantire un'esperienza di movimento rivoluzionaria da abbinare all'azione frenetica e esplosiva della serie. Tutto questo ha richiesto, ovviamente, deve riflettersi nelle 16 mappe multiplayer. Queste, infatti, devono sia garantire opportunità di copertura e percorsi a lungo raggio, sia scontri ravvicinati al fulmicotone. La progettazione delle mappe punta sempre a mantenere l'azione al centro dell'esperienza, favorendo un gameplay più serrato, ideale per il nuovo sistema di movimento, l'Omnimovement. Grazie a questa novità sarà possibile sparare in qualunque momento anche mentre vi accovaccerete o sdraierete per terra. Si tratta di una novità che punta a scuotere il gameplay sin dalle sue fondamenta. Per questo motivo il team ha introdotto anche nella Beta un corso di addestramento, guidato dal leggendario Frank Woods, situato su una base insulare battuta dal vento, nota come Protocol. Qui, i giocatori possono apprendere e affinare le abilità necessarie per affrontare con successo le battaglie che li attendono. Le mappe di lancio sono tutte di dimensioni piccole o medie, con i tradizionali percorsi a tre corsie, caratteristica distintiva della serie. Si dividono in due categorie principali: 12 mappe Core 6v6 completamente nuove e 4 mappe Strike compatte, progettate per essere giocate in modalità Face Off 6v6 o in configurazioni 2v2. Questa varietà garantisce un'esperienza di gioco dinamica e coinvolgente, adatta sia ai giocatori più competitivi sia a chi cerca semplicemente un po' di divertimento frenetico. Ecco tutte quelle disponibili nella versione di prova: Mappe Base Derelict

Scud

Skyline

Rewind

Babylon Mappe Strike (2v2 e 6v6) Pit

Gala

Stakeout Le mappe presenti nella beta del multiplayer di Call of Duty: Black Ops 6 Modalità di gioco Team Deathmatch

Domination

Gunfight

Hardpoint

Kill Order

Face Off Team Deathmatch

Face Off Kill Confirmed

Face Off Kill Order