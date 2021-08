Tails of Iron, action RPG fantasy in 2D, presentato in trailer alla Gamescom 2021

Tails of Iron è un interessante action RPG ad ambientazione fantasy medievale interamente realizzato in 2D e disegnato a mano, che si è mostrato più nel dettaglio nel corso del Future Game Show alla Gamescom 2021 con un nuovo trailer del gameplay.

Tails of Iron è un'epica avventura GDR con combattimenti brutali, dicono gli sviluppatori, che ci mette nei panni dell'erede al trono Redgi, avventurandoci con questo alla riconquista del regno ed esplorando in questo modo un mondo affascinante e insidioso.

Lo scopo è dunque radunare un gruppo di coraggiosi compagni e scacciare lo spietato clan delle rane che imperversa nel regno. Ambientato in un lugubre mondo devastato dalla guerra, Tails of Iron è un RPG action tutto costruito in 2D con inquadratura laterale a scorrimento.

Esplorando un mondo affascinante quanto letale, incontrerai un gruppo di compagni unici, pronti ad aiutarti nell'avventura. E avrai bisogno di tutto l'aiuto possibile: da nuove ricette di cucina a progetti per forgiare armature e armi micidiali, a una talpamobile blindata inghiotti-terra! Supera le tue paure. Salva i tuoi fratelli. Ricostruisci il tuo regno.

Il regno pullula di minacce di vario tipo, che dobbiamo affrontare con l'abilità nel combattimento e la giusta scelta dell'equipaggiamento, come si conviene a una vero gioco di ruolo. La data di uscita di Tails of Iron è fissata per il 17 settembre 2021, su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.