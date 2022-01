LEAP, il provato del “non” battle royale di Blue Isle Studios.

Persino titoli con ottime idee alle spalle muoiono dopo poco, abbandonati dalle community o bellamente ignorati. Ogni tanto, però, spunta un'idea con sufficiente carisma da poterci perlomeno "provare". Una di queste schegge impazzite la abbiamo testata per qualche giorno, si chiama LEAP e si basa su un'idea alquanto peculiare: battere i battle royale sul loro stesso campo di battaglia mutuandone in larga parte la struttura e inserendola in modalità da sparatutto competitivo classico. Potrà sembrare roba da poco e senza speranza spiegata così, ma in verità, una volta partito, il gioco dei Blue Isle Studios ha saputo incuriosirci con una serie d'interessanti trovate, forse sufficienti a distinguerlo dalla massa.

Buttarsi nell'ambiente degli sparatutto competitivi per un team indie oggi sembrerà ai più una follia senza ritorno. È più che comprensibile: già per i tripla A risulta complicato vedersela con la mostruosa popolarità dei battle royale, e le opzioni free to play di qualità sono ormai in tal numero da non lasciar scampo anche a coloro che cercano di catturare una specifica nicchia di amanti dello shooting.

Verticalità totale

LEAP: Qualcuno va a fuoco, mentre qualcun altro piroetta in aria. Tutto nella norma.

Tra le curiosità legate a questo gioco c'è anche il team alle redini: i Blue Isles Studios, dopotutto, non sono esattamente una squadra rinomata. Parliamo degli sviluppatori dietro a Slender: The Arrival e Citadel: Forged with Fire, non esattamente dei capolavori indimenticabili del gaming, e con tale pedigree ci aspettavamo un mezzo disastro pad alla mano. LEAP invece dà l'impressione di essere un titolo più che competente anche in fase beta, tecnicamente solido e persino dotato di un look alquanto curato. È il gameplay una volta in partita ad averci però sorpreso, perché si è rivelato nettamente più spassoso di quanto ci aspettassimo.

Leap, in parole povere, vi inserisce in battaglie tra 40 o 60 giocatori in mappe enormi, esattamente come accade di norma nei Battle Royale. Qui però, appunto, si affrontano modalità da shooter comune - come Conquista o Deathmatch, per intenderci - le cui caratteristiche vengono amplificate dal numero di sfidanti e dalla grandezza della mappa.

Vi sono poi svariati accorgimenti che eliminano i tempi morti propri dei Battle Royale, e mantengono il ritmo elevato: le mappe sono enormi ma non tanto quanto quelle a cui il genere ci ha abituato recentemente, dunque è improbabile vagare senza meta a lungo; il radar mostra chiaramente la posizione dei nemici nelle immediate vicinanze; le modalità a obiettivo hanno di norma aree accuratamente divise (e più larghe del normale) che creano forzosamente campi di battaglia più contenuti, e infine il movimento risulta tanto libero quanto rapido.

Proprio quest'ultimo elemento è la chicca più distintiva della ricetta dei Blue Isles, poiché il vostro alter ego non solo dispone di scatti istantanei che si ricaricano in pochissimo tempo (se ne possono usare due prima di attivare il cooldown, ma richiede seriamente poco più di tre secondi), ma persino di uno spedito hoverboard che gli permette di spostarsi in verticale a piacere ed eseguire acrobazie aeree, e di un doppio salto così poderoso da assicurare di raggiungere con facilità quasi qualunque tettoia presente sul campo. Ah, non bastasse questa mobilità spaventosa, ogni personaggio ha a disposizione un rampino dalle cariche infinite che offre ancora più opzioni di spostamento.