Coromon: trailer e data di uscita del Pokémon-like per PC e Nintendo Switch

TRAGsoft e Freedom Games hanno pubblicato un nuovo trailer di Coromon, annunciandone la data di uscita. Il GDR, che ricorda molto lo stile della serie Pokémon, sarà disponibile su PC, Mac e Nintendo Switch a partire dal 31 marzo 2022 al prezzo di 19,99 dollari.

Coromon è un JRPG realizzato con un accattivante stile in pixel-art e un omaggio ai classici del genere monster collector. Ambientato in un futuro prossimo, vestiremo i panni di un aspirante ricercatore intento a salvare il mondo dal collasso e fermare i piani di una losca organizzazione.

Nel gioco potremo catturare più di 120 creature differenti, i Coromon, che dovremo sfruttare per avere la meglio in combattimenti strategici a turni. Il gioco inoltre pone una certa enfasi nella risoluzione di rompicapi e offre la possibilità di scegliere tra tre livelli di difficoltà differenti. Non manca poi una modalità multiplayer, che permette di sfidare amici e altri utenti in battaglie online.

Se il trailer vi ha incuriosito, potrete scoprire maggiori dettagli leggendo il nostro provato di Coromon e scaricare la demo gratuita disponibile su Steam a questo indirizzo.