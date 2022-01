Kingdom Hearts: un hotel giapponese potrebbe nascondere indizi sul prossimo gioco

Un hotel giapponese a tema Kingdom Hearts situato nel Disneyworld di Tokyo potrebbe celare alcuni indizi su un possibile quarto capitolo o spin-off della serie.

Mesi fa Square Enix aveva annunciato la realizzazione di alcune suite d'albergo a tema Kingdom Hearts, stuzzicando i fan con la promessa di una sorpresa per tutti coloro che avrebbero alloggiato in una di queste lussuose stanze.

L'albergo ha iniziato ad accogliere ospiti dallo scorso 6 gennaio e come apprendiamo da un tweet di @aitaikimochi , la sorpresa promessa da Square Enix è un forziere, identico a quelli visti nella serie Kingdom Hearts, che contiene la replica di un Keyblade. La cosa interessante è che il contenuto è sotto embargo fino al 28 aprile 2022, quindi circa due settimane dopo l'evento per il ventesimo anniversario di Kingdom Hearts, con gli ospiti dell'albergo che hanno il divieto di pubblicare foto online, ma non di descriverli a parole.

Come spiega la turista, la chiave per aprire la porta della camera ha la forma del Keyblade Oblivion (quello raffigurato nell'immagine del tweet qui sotto), mentre all'interno del forziere è presente una replica dell'Oathkeeper, che presenta un dettaglio interessante. L'amuleto legato all'arma infatti è di colore blu da entrambi i lati e non ha la forma del volto di Sora.

La forma originale dell'amuleto del Keyblade Oathkeeper

Potrebbe trattarsi semplicemente di una svista, eppure molti fan lo vedono come un possibile indizio legato al futuro della serie e di un eventuale Kingdom Hearts 4 proprio per via del fatto che il tutto è sotto embargo fino alla fine di aprile. Un dettaglio interessante, tra l'altro, è che Roxas, uno dei protagonisti della saga, in alcuni momenti utilizza sia il Keyblade Oathkeeper che l'Oblivion.

A questo punto non ci resta che attendere fino al 10 aprile, giorno in cui si svolgerà in Giappone l'evento per il ventesimo anniversario della serie e dove potrebbero arrivare novità sul futuro del brand di Square Enix.