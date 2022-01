Industria dei videogiochi: infografica riassume chi sono gli editori più grossi del settore

Infografica che riassume i big del settore

L'utente @Eterr_ ha pubblicato us Twitter un'infografica che prova a riassumere quali sono gli editori più grandi del settore e quali studi possiedono, il tutto dopo l'annuncio dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft (ancora non finalizzato).

Come potete vedere, lo schema fa un buon lavoro a indicare i publisher più attivi e a mostrare quanti studi facciano capo alle varie multinazionali. Vanno comunque indicate alcune imprecisioni. Ad esempio PlayStation Japan è stata chiusa da Sony e Tencent non possiede Epic Games, ma solo una fetta di minoranza delle sue azioni.

Inoltre non è proprio correttissimo dare l'acquisizione di Activision Blizzard come cosa fatta, visto che il processo è ancora molto lungo e non privo di ostacoli.

Va anche detto che in realtà mancano moltissime realtà, come quelle che fanno capo al mercato cinese e, in particolare, molti dei principali attori del mercato mobile. Comunque sia si tratta di un quadro interessante per avere un'idea a occhio di com'è formata parte dell'industria, in particolare quella che opera sul mercato più tradizionale.