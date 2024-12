Google Maps ora integra le segnalazioni di incidenti di Waze

Google Maps e Waze, entrambe applicazioni di navigazione di proprietà di Google e gestite dallo stesso team, si avvicinano ulteriormente. Con l'ultimo aggiornamento, Google Maps integrerà le segnalazioni di incidenti condivise dagli utenti di Waze.

L'integrazione avviene perché Waze è stata acquisita da Google nel 2013 e da allora ha portato alcune delle sue funzioni su Maps di Google. Al momento, comunque, si distingue ancora per la sua natura collaborativa. La sua community di utenti condivide in tempo reale avvisi su traffico, incidenti, lavori in corso e presenza di forze dell'ordine, consentendo agli altri conducenti di adattare il proprio percorso di conseguenza.