Google Maps e Waze si aggiornano: ecco le novità che rendono le due app ancora più utili

Google ha annunciato una serie di novità per le sue due principali app di navigazione, Google Maps e Waze. Gli aggiornamenti introdotti sembrano avvicinare sempre di più i due servizi, offrendo agli utenti un'esperienza di navigazione ancora più completa e personalizzata.

Da una parte Google Maps sta per ricevere un importante aggiornamento che semplifica la segnalazione degli incidenti, rendendola simile a quella di Waze. Gli utenti potranno ora segnalare con maggiore facilità chiusure stradali, lavori in corso, autovelox e presenza di forze dell'ordine, grazie a icone più grandi e intuitive. Inoltre, sarà possibile confermare gli incidenti segnalati da altri automobilisti con un semplice tocco, migliorando l'accuratezza delle informazioni in tempo reale.

Un'altra novità interessante riguarda la guida alla destinazione: l'app evidenzierà in rosso l'edificio di destinazione, con un indicatore verde che punta all'ingresso principale, facilitando l'arrivo a destinazione anche in luoghi sconosciuti. Infine, Maps inizierà a mostrare i parcheggi nelle vicinanze, aiutando gli automobilisti a trovare un posto auto libero.

Anche Waze si arricchisce di nuove funzionalità. Gli utenti potranno ora segnalare nuovi tipi di telecamere per il traffico, come quelle che rilevano l'uso improprio delle corsie preferenziali o HOV, e quelle che controllano l'uso delle cinture di sicurezza o l'utilizzo del telefono alla guida.

Inoltre, Waze introdurrà un'esperienza dedicata alle informazioni sugli eventi, informando gli utenti sulle chiusure stradali legate a maratone, concerti o partite. Le notifiche push verranno inviate dopo la prima chiusura stradale rilevata vicino a luoghi frequentati dall'utente, tutto mentre il telefono rimane bloccato in modo sicuro. La navigazione con schermo bloccato sarà lanciata globalmente su Waze per Android questo mese e arriverà su iOS questo autunno.

Gli aggiornamenti annunciati da Google per Maps e Waze promettono insomma di migliorare l'esperienza di navigazione degli utenti, offrendo funzionalità sempre più avanzate e personalizzate. L'integrazione di alcune caratteristiche tra le due app potrebbe portare a una maggiore uniformità e a una migliore sinergia tra i due servizi: voi che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti; intanto Google ha anche cambiato la privacy di Google Maps, che cancellerà la cronologia Spostamenti da dicembre.