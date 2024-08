Sembra passato pochissimo da quando è iniziata l'estate ma in un attimo ci troviamo nel pieno della stagione, peraltro un periodo solitamente non proprio zeppo di grandi uscite per quanto riguarda i videogiochi. Nonostante questo, si profila comunque un catalogo di notevole interesse, cosa dimostrata da una duplice scelta proveniente dai tradizionali sondaggi paralleli sulle aspettative di lettori e redazione di Multiplayer.it per il mese in partenza: alla fine, è emerso che Black Myth: Wukong e Star Wars Outlaws sono i giochi più attesi di agosto, a evidenziare una notevole varietà di scelta anche in un momento dell'anno storicamente poco propenso ad accogliere più uscite di grosso calibro.

D'altra parte, non tutto può essere incastrato nel già affollato periodo autunnale, dunque almeno qualche grosso titolo è stato spostato verso metà o fine estate, ed è una strategia adottata spesso dai publisher.

Oltre a questo, a supporto c'è anche una nutrita schiera di titoli che possono essere considerati "secondari", anche se le virgolette sono d'obbligo in questo caso. Al di là di indie molto interessanti, alcuni di questi possono rivelarsi delle vere e proprie sorprese, nonostante al momento stiano alquanto al di fuori dei radar, come il nuovissimo Concord di Sony, Visions of Mana o Tomba! Special Edition, due giochi che potrebbero rappresentare la scelta ideale per i nostalgici. Andiamo dunque a vedere come sono andati i sondaggi.