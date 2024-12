I giochi PlayStation arriveranno su Xbox? Shawn Layden spiega perché non accadrà

I giochi PlayStation non arriveranno su Xbox e il motivo è molto semplice, secondo Shawn Layden: la piattaforma Sony guida il mercato e non ha alcun bisogno di portare le proprie esclusive all'interno di un ecosistema ben più contenuto come quello Microsoft.

"Non capisco perché dovrebbero fare una cosa del genere", ha detto Layden nel corso di un'intervista, in merito alla possibilità che i titoli first party Sony approdino su Xbox. "PlayStation è stata leader di quasi ogni generazione a cui ha partecipato. Si parla di come Xbox 360 sia stato un grande competitor per PS3, e per un po' è andata così: sono arrivati in anticipo e hanno creato un'ampia base installata."

"Tuttavia, alla fine PlayStation è riuscita a raggiungerli in America e nel Regno Unito. Xbox 360 ha lasciato un segno a livello internazionale, ma PlayStation è il leader globale in quanto piattaforma di riferimento in centosettanta paesi differenti. Microsoft non ha mai potuto ambire a un mercato con le proporzioni di quello di PlayStation."