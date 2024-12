Lo sviluppatore di Catly nega l'uso dell'intelligenza artificiale per creare il gioco e il trailer di annuncio

Il team di sviluppo di Catly , un simulatore di animali virtuali annunciato durante i Game Awards 2024, ha negato categoricamente le accuse secondo cui il trailer e gli altri materiali per il marketing sarebbero stati realizzati usando l'intelligenza artificiale generativa . In una dichiarazione fatta a IGN, un rappresentante di SuperAuthenti ha chiarito che né il trailer presentato ai Game Awards né il gioco stesso utilizzano strumenti basati sull'IA. Per confermare quanto affermato, la software house ha mostrato a IGN il file di lavorazione del trailer con riprese in-progress, che, stando a quanto riportato, conferma l'assenza dell'IA nel processo creativo. Quindi le accuse sarebbero semplicemente false.

Una questione complessa

SuperAuthenti ha anche respinto le speculazioni sull'uso di tecnologie web3, come blockchain o NFT, nate dalla vicinanza dello sviluppatore a figure legate al business del web3, affermando di non averle adottate per Catly e di non avere intenzione di farlo. Il gioco è sviluppato usando Unreal Engine 5 e utilizza dei software specifici per ricreare il pelo dei gatti con dettagli ultra realistici.

Come ricorderete, le accuse sono state mosse in seguito alla pubblicazione del trailer di presentazione, che mostra gatti iperrealistici in un ambiente fantasy e uno stile visivo che molti hanno associato subito all'IA generativa. In realtà gli accusatori non hanno prodotto prove certe, ma il tam tam si è comunque moltiplicato.

Alcuni esperti di loro, avevano già spiegato che le attuali tecnologie basate sull'intelligenza artificiale non possono produrre trailer di questa qualità privi di artefatti visivi. Nonostante ciò, alcuni utenti si sono messi a scandagliare il materiale promozionale alla ricerca di dettagli che confermassero la tesi dell'uso dell'IA, alimentando ulteriori dubbi, in particolare per ciò che concerne i gatti stessi.

Va detto che SuperAuthenti, non ha risposto a tutte le domande, in particolare a quelle sulle immagini e sul sito del gioco, messo temporaneamente offline dopo l'emersione della polemica. Inoltre, alcune accuse vertono sullo stile dei gatti, che a molti ha ricordato quello asettico delle intelligenze artificiali. Da questo punto di vista, è probabile che l'effetto derivi dal software usato per realizzare la peluria, sicuramente basato su qualche algoritmo di generazione procedurale.

Per il resto, Catly viene dato in uscita nel 2025 su PC, Nintendo Switch e Apple Watch.