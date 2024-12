Catly è un ambizioso gioco in cui possiamo curare gatti, ma i giocatori credono già che sia una truffa IA

Secondo un comunicato stampa, Catly è un gioco d'avventura open-world che può essere affrontato sia in solitaria che in multiplayer . L'enfasi è posta sulla cura dei gatti, ma viene indicato anche che includerà l'esplorazione e il "world-crafting". Il comunicato stampa afferma che ogni gatto del gioco è unico e che i giocatori avranno a disposizione "infiniti" modi per personalizzarlo sia con gli accessori che con gli ambienti.

Nel mezzo dei The Game Awards è stato presentato Catly , un curioso gioco a tema felini che pare promettere una grafica fotorealistica. Il gioco è previsto per PC, Nintendo Switch e Apple Watch per il 2025 , ma rapidamente ha fatto sollevare le sopracciglia degli appassionati di videogiochi e tecnologia.

Il trailer di Catly

La pagina Steam del gioco non fornisce molti altri dettagli, ma gli screenshot mostrano alcuni scatti di gatti e alcune ambientazioni. Ancora più strana è la pagina dell'App Store di Apple dedicata a Catly, che mostra quella che sembra essere un'applicazione per animali domestici virtuali simile a Tamagotchi in esecuzione su Apple Watch. È possibile che la versione Apple Watch sia una sorta di funzionalità extra per portare i gatti "a spasso" con sé quando non si sta giocando su PC o Nintendo Switch.

Il progetto viene descritto come "tecnologicamente innovativo". Di cosa si tratta però? L'impressione è che sia un prodotto realizzato con l'IA. DigitalTrends ha contattato SuperAuthenti Co. Limited, autore del gioco, che ha rifiutato di dare dettagli a riguardo: non va considerata come una conferma che il gioco sia creato con intelligenza artificiale, ma chiaramente è curioso che non si voglia commentare la questione.

Inoltre, SuperAuthenti Co. Limited è un nuovo team: Catly è il loro primo gioco e in rete non si trova nulla su questo studio. Ovviamente questo non basta per muovere accuse verso il progetto, sebbene suoi social molti abbiano già bollato l'opera come una potenziale truffa.

Tramite LinkedIn, precisamente tramite la pagina di Kevin Yeung (co-fondatore del team) vediamo che lo studio ha sede a Hong Kong e che otto mesi fa era stata condivisa una fotografia con Shuhei Yoshida - la vedete qui sotto - nella quale pare esserci del gameplay di Catly.

Kevin Yeung e Shuhei Yoshida

Dovremo attendere il prossimo anno per capire meglio di cosa si tratta questo gioco. Se vi piacciono i gatti, date invece un'occhiata a Cat Quest 3.