L'SSD Samsung Memorie 990 EVO Plus da 4 TB è al prezzo minimo storico su Amazon: velocissimo e capiente

I videogiocatori lo sanno bene: i giochi moderni pesano sempre di più e, visto che un po' tutti hanno qualche live service sempre pronto all'avvio, è difficile liberare spazio. Per risolvere il problema, però, basta un bel SSD capiente e che sia, ovviamente, anche veloce per ridurre al minimo i caricamenti. Una buona scelta è il Samsung Memorie MZ-V9S4T0BW 990 EVO Plus da 4 TB (ma in caso vi basti meno spazio, ci sono anche quelli da 1 TB e 2 TB nella pagina di Amazon). L'SSD è ora al prezzo minimo storico per Amazon Italia, con un calo del 17% rispetto al prezzo mediano più recente. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. La spedizione è gestita da Amazon e, se fate l'ordine subito, dovreste essere in grado di ricevere l'SSD prima di Natale, giusto in tempo per montarlo e iniziare a giocare ai vostri giochi preferiti.