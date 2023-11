Tintin Reporter I sigari del Faraone, il team lo pubblica e poi avverte che non è ottimizzato

Ovviamente la risposta di alcuni fan è stata: "se il gioco non è ottimizzato quanto desideravate, rimandatelo invece di pubblicarlo lo stesso", ma sappiamo bene che gli editori ritengono spesso più importante rispettare le scadenze e sfruttare le patch (e la pazienza dei giocatori) per correggere i problemi.

Pendulo Studios ha condiviso tramite i propri canali social una comunicazione legata al suo nuovo gioco, Tintin Reporter - I sigari del Faraone , disponibile da oggi su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. In breve, il team ammette che il gioco non è ottimizzato e che arriveranno patch "nelle prossime settimane".

Il messaggio completo di Pendulo Studios

Tintin Reporter - I sigari del Faraone è a tema egizio, chiaramente

"Ciao a tutti, vogliamo condividere informazioni importanti sulla nostra attuale pubblicazione, Tintin Reporter - I sigari del Faraone. Nonostante i nostri sforzi, coloro che giocheranno al lancio non potranno godere dell'esperienza di gioco così come l'abbiamo concepita. Ci impegniamo a risolvere questa situazione in modo tempestivo: consegneremo le patch necessarie nelle prossime settimane, mantenendo tutti i nostri canali a disposizione per qualsiasi problema vogliate segnalarci direttamente."

"Questo è il nostro progetto più ambizioso di sempre e ci stiamo mettendo il cuore. Vogliamo rendere il miglior tributo al famoso reporter e deliziare i giocatori, e non ci fermeremo finché non avremo raggiunto il nostro obiettivo. Grazie per il vostro sostegno e la vostra pazienza."

Vi ricordiamo infine che avevamo provato la nuova avventura del piccolo eroe di Hergé.