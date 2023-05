Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh, abbiamo provato la nuova avventura del piccolo eroe di Hergé

Quanto è forte Tintin? Non sarà il personaggio più conosciuto in circolazione, ma se ci si immerge nella lettura dei suoi fumetti è praticamente impossibile non rimanerne anche totalmente rapiti. Le storie di Tintin sono misteriose, eccitanti, piene di sorprese e azione. Tutti ingredienti fondamentali per un buon videogioco, e che ritroveremo nel nuovo Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh sviluppato dai Pendulo Studios . L'uscita è prevista verso la fine del 2023, sarà tradotto in italiano e sarà disponibile su tutte le PlayStation, tutte le Xbox, naturalmente su Switch e per PC verrà venduto attraverso GOG, Steam ed Epic Store.

Avventura poliedrica

Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh: l'inseguimento sul battello è un buon modo per iniziare l'avventura

Questo Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh è un'avventura molto particolare che alternerà diverse soluzioni di gameplay per creare un'unica ed emozionante esperienza interattiva. Abbiamo avuto modo di provare tre diverse sezioni: un inseguimento, una fase esplorativa e, infine, una rocambolesca fuga a bordo di un biplano. Come tipologia di esperienza questo nuovo Tintin ricorda da molto vicino brandelli della produzione Quantic Dreams, e i Pendulo Studio lo ammettono senza problemi: questo è un gioco quasi alla David Cage. E quel "quasi" sta ad indicare che fortunatamente troveremo anche qualcosa di più, che in questo caso sono degli elementi action pensati per rendere Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh più vario e accattivante, specialmente per il pubblico più giovane.

La prima parte della demo da noi provata ci ha messo alle prese di un inseguimento a bordo di una battello nel bel mezzo dell'oceano. Qui, nei panni di Tintin, siamo stati chiamati a recuperare da un fuggitivo degli importantissimi documenti che ci permetteranno poi di proseguire nella nostra avventura. La corsa è automatica e starà a noi agguantare l'obiettivo riuscendo a premere i pulsanti richiesti in tempo, quindi stiamo parlando dei più classici Quick Time Event che proprio Quantic Dream ha riportato in auge con i suoi giochi (Da Heavy Rain a Detroit). La seconda scena ci ha visti invece impegnati a risolvere gli enigmi all'interno della tomba del faraone: qui il gioco si trasforma in una vera e proprio avventura grafica con statue da spostare, affreschi da cui trarre ispirazione per trovare la soluzione e oggetti da analizzare e utilizzare insieme allo scenario.

La parte avventura è senza alcun dubbio quella più interessante delle tre, più strutturata e avvincente anche se molto più lenta e riflessiva delle altre. Gli enigmi però sono davvero ben pensati: non difficili ma nemmeno stupidi, perfetti per quel che pubblico trasversale al quale punta questo gioco. La terza sezione, quella a bordo del biplano, è molto spettacolare ma necessita ancora di un bel po' di lavoro per essere davvero piacevole: la nostra fuga avviene volando attraverso un canyon ma certi elementi non sono del tutto chiari e spesso si finisce contro una parete rocciosa senza aver capito il perché, e come evitarlo. Problemi di cui abbiamo discusso con i programmatori, offrendo loro quel feedback necessario per correggere tutti o quasi le sbavature emerse durante la prova. Fortunatamente, c'è ancora tempo per migliorare e perfezionare.

Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh è anche piuttosto bello da vedere: i colori, le scenografie, il ciuffo biondo del protagonista, lavorano in sinergia per fare in modo che le tavole disegnate da Hergé prendano letteralmente vita davanti ai nostri occhi. Anche le musiche posseggono quella grandeur necessaria a farci respirare sensazioni da grandissima avventura. Non conoscete Tintin? Dovreste rimediare, se i fumetti vi spaventano potreste buttare un occhio al film di Steven Spielberg del 2011, quel le Avventure di Tintin - Il Segreto dell'Unicorno che probabilmente è il miglior Indiana Jones dai tempi dell'Ultima Crociata. Peccato che sia stato un flop ai botteghini e non abbiano fatto un seguito nonostante se lo sarebbe meritato, anzi ce lo saremmo meritato! E va bene, vorrà dire che ci sfogheremo giocando a questa nuova avventura firmata Microids e Pendulo Studios.