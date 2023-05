Final Fantasy 16: Naoki Yoshida ha svelato il motore grafico usato dal gioco

Quale motore grafico è stato usato per creare Final Fantasy 16? Il produttore Naoki Yoshida lo ha finalmente svelato in un'intervista concessa a Madrid alla testata Vandal, nell'ambito del tour promozionale del gioco: si tratta di un motore sviluppato internamente dalla Creative Business Unit III, lo studio che ha sviluppato il gioco. Ridendo Yoshida lo ha chiamato BUIII, ma la verità è che non ha ancora un nome vero e proprio.

Quindi niente Unreal Engine e niente Luminous Engine. Yoshida: "Ci viene chiesto regolarmente, ma non è l'Unreal Engine. Non è nemmeno il motore di Luminous Productions. È uno che abbiamo sviluppato internamente noi della Creative Business Unit III per Final Fantasy XVI."

Da come ha spiegato Yoshida, la scelta è stata praticamente obbligata, perché c'erano degli impedimenti per usare il Luminous Engine, usato da Final Fantasy XV: "Quando abbiamo iniziato a lavorare su Final Fantasy XVI , stavano ancora sviluppando i contenuti aggiuntivi di Final Fantasy XV. Penso che non avessero ancora scritto un manuale e non ci fosse ancora supporto da parte del team (Luminous Productions) perché tutti erano impegnati sullo sviluppo del gioco. Quindi ci siamo subito resi conto che non avrebbe funzionato." Yoshida ha poi concluso ridacchiando: "Spesso ci viene chiesto il nome del motore, ma non abbiamo ancora deciso un nome. BUIII Engine."