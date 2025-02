MindsEye si mostra in un trailer incentrato sul gameplay di questo interessante titolo emerso da Everywhere

Dopo il trailer della storia pubblicato in queste ore, arriva dunque anche il trailer del gameplay per questo titolo, che si presenta come un thriller ad ambientazione spionistica e caratterizzato da un alto tasso di azione e tecnologia.

Sviluppato da Build a Rocket Boy e pubblicato da IO Interactive, MindsEye cattura l'attenzione anche per il fatto di essere il nuovo gioco di Leslie Benzies , che è stato lead designer di Rockstar Games su diversi giochi di grande rilievo come GTA e Red Dead Redemption, cosa che rende automaticamente interessante anche questo nuovo progetto.

MindsEye si è mostrato anche con un secondo trailer incentrato soprattutto sul gameplay e in grado di far vedere più nel dettaglio alcuni elementi specifici del gioco, che è un action adventure single player e con un forte impianto narrativo, ma caratterizzato anche da momenti alquanto intensi.

Un action in terza persona molto interessante

MindsEye ha per protagonista Jacob Diaz, un uomo dotato di un misterioso impianto neurale chiamato MindsEye, che lo ha lasciato con flashback disarticolati del suo precedente periodo di servizio.

Mentre Jacob lotta per scoprire la verità, viene trascinato in un mondo in cui l'intelligenza artificiale, la sperimentazione high-tech e il potere militare incontrollato influenzano ogni passo del suo viaggio.

Il gioco è ambientato a Redrock, una futuristica metropoli desertica immaginaria e racconta una storia di intelligenza artificiale, avidità umana e lotta per il controllo, che porta la Terra sull'orlo del collasso.

MindsEye presenta un sistema di combattimento intenso in cui ogni decisione determina la sopravvivenza, in base a quanto riferito dagli sviluppatori, con la tipica struttura da action in terza persona.

Sembra esserci anche una notevole intelligenza artificiale che porta ad attacchi coordinati e sensati da parte dei nemici, che richiedono dunque diverse tattiche e strategia per essere affrontati al meglio. Come insegna la tradizione GTA, anche MindsEye consente di muoversi a piedi o con veicoli come auto e velivoli, variando così l'azione all'interno dell'ambientazione aperta.